Lite finisce nel sangue: donna accoltella un uomo in centro a Mestre

Hanno cominciato a discutere, poi la situazione è precipitata. Lei ha estratto un taglierino e lo ha ferito al collo e all'addome. Sarebbe potuta finire in tragedia la lite scoppiata giovedì sera in via Antonio Da Mestra tra due senza fissa dimora, un uomo e una donna di circa 35 anni.

Il diverbio intorno alle 20. Secondo una prima ricostruzione, le motivazioni sarebbero riconducibili a delle gelosie. La donna ad un certo punto ha colpito il rivale, fortunatamente ferendolo solo superficialmente. Sul posto sono intervenute la polizia e un'ambulanza. L'uomo è stato accompagnato all'ospedale, dal quale è stato dimesso con una prognosi di dieci giorni. Lei invece è stata denunciata.