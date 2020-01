In fuga dopo aver ferito il rivale con un'arma da taglio: 51enne in manette

Al culmine di una violenta lite in un bar di via Bissuola aveva colpito al collo con un'arma da taglio un cittadino tunisino, causandogli una profonda ferita e una lesione permanente alla mandibola. Al termine dell'aggressione, era riuscito a fuggire, facendo perdere le proprie tracce. Dopo le indagini del caso, giovedì mattina un 51enne è stato arrestato e condotto in carcere dagli agenti del commissariato di Mestre. L'episodio risale allo scorso settembre.

Il blitz e l'arresto

A carico dell'uomo pendeva un ordine di carcerazione per tentato omicidio. Nel suo passato si era reso responsabile di una lunga serie di reati, tra atti persecutori e danneggiamenti, oltre ad essere condannato per omicidio, rapina, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo controlli mirati i poliziotti hanno rintracciato il delinquente, assicurandolo alla giustizia. L'operazione è scattata all'alba, e nonostante la pericolosità del ricercato, si è conclusa rapidamente e senza alcun incidente.