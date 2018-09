Accoltellamento davanti all'Angelo: un ferito gravissimo, bloccato l'aggressore

Accoltellamento nell'area dell'ospedale dell'Angelo di Mestre nel pomeriggio di venerdì. Due persone si sono affrontate attorno alle 16.30 all'esterno della struttura ospedaliera, proprio davanti all'ingresso, in corrispondenza delle fermate degli autobus. A un certo punto uno di loro ha estratto un'arma da taglio e ha colpito al collo l'altro, di nazionalità romena, ferendolo gravemente. Quest'ultimo si è trascinato per pochi metri verso l'ingresso dell'ospedale, dove ha incrociato un chirurgo dell'Angelo che lo ha subito soccorso: dopodiché è stato condotto in sala operatoria e sottoposto a intervento d'urgenza. Le sue condizioni sarebbero molto gravi e la prognosi è riservata. Sull'asfalto sono chiaramente visibili le tracce del sangue perso in grande quantità; c'è del sangue anche a bordo di un bus, segno che probabilmente l'aggressione è iniziata già a bordo.

Fermato l'aggressore

Sul posto si sono portate le pattuglie della polizia di Stato, che avrebbero bloccato il presunto responsabile, rimasto in zona dopo l'aggressione. Secondo le prime informazioni, le due persone coinvolte nella violenta lite potrebbero avere problemi di droga. Presenti pure agli agenti della Scientifica e i vigili del fuoco con il Nucleo sommozzatori, impegnati nella ricerca dell'arma nel laghetto davanti all'ospedale. Avviate le indagini per fare piena luce sulla vicenda, mentre l'area è stata delimitata con nastro segnaletico.