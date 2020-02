Iniziati i lavori di abbattimento delle palazzine di via Caravaggio

Sono iniziati questa mattina i lavori di abbattimento delle quattro palazzine residenziali dismesse di via Caravaggio, previsti nell'ambito del progetto di rigenerazione urbana “Oculus”, che ha l'obiettivo di combattere il degrado e il fiorire della delinquenza in area abbandonate della città per recuperarle alla vita civile e produttiva.

Gli agenti della polizia locale sono entrati nell'area, posta a ridosso dello svincolo della rotatoria Castellana. All'interno degli edifici hanno trovato una ventina di giacigli di fortuna e di materiale da bivacco del più svariato tipo, oltre a vestiario abbandonato precipitosamente dagli occupanti abusivi. Pessime le condizioni complessive di degrado anche all'esterno dell'area, che si sviluppa su otto ettari e che è stata teatro in questi anni dello spaccio di droga da parte di pusher che ne avevano fatto la propria base operativa, e che è stata pure utilizzata per depositare abusivamente immondizia e materiali da risulta.

La nuova proprietà, dopo le operazioni di messa in sicurezza, ha avviato immediatamente l'inizio dei lavori di abbattimento delle palazzine e di ripulitura dell'area, di cui si farà carico integrale, che dureranno un paio di mesi.