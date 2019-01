Aeroporto, preoccupazione per l'abbattimento degli alberi

Il gruppo Verdi del Veneto sezione di Venezia è preoccupato per la salvaguardia del verde nella zona aeroportuale: il tema era stato sollevato da CriaaVe, ossia il comitato cittadini per la rimozione dell'impatto ambientale dell'aeroporto di Venezia di Cesare Rossi. Ai ministri Sergio Costa (ambiente) e Danilo Toninelli (infrastrutture) viene rinnovato l'invito a vigilare.

I Verdi ricordano che «secondo il dossier Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) sul consumo di suolo nel 2017, il Veneto è la seconda regione d'Italia dopo la Lombardia per quota di nuova cementificazione (12,35%)». Inoltre «nel 2016 si è consumato tre volte più suolo nel comune di Venezia (da novembre 2015 a luglio 2016 ben 71 chilometri quadrati di suolo, il 45,1% del suolo è stato edificato) di quanto invece sia avvenuto in provincia (17%)». Sono «dati piuttosto allarmanti» per cui, concludono i Verdi, gli enti amministrativi del territorio dovrebbero valutare con maggiore attenzione «un disboscamento ulteriore del territorio in una area sensibile come quella dell'aeroporto».