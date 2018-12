Rapina in banca alla Gazzera: presi i rapinatori trasfertisti in tutta Italia

Parrucche, occhiali da vista, cappelli e uno di loro indossava persino un tutore al braccio. Partivano da Palermo, la città in cui sono nati, e giravano tutta Italia a caccia degli obiettivi. Soprattutto banche. E il 30 ottobre avevano colpito anche a Mestre. Intorno alle 15 erano entrati nella filiale della Banca di Credito Cooperativo di Marcon in via Gazzera Alta e, armati di taglierino, si erano fatti consegnare 80mila euro in contanti. Denaro prelevato dalla cassa che in quel momento era aperta. A distanza di poco più di un mese la squadra mobile di Venezia ha arrestato i due autori del colpo. Si tratta di due «trasfertisti» palermitani di 39 e 50 anni.

Fermati prima del colpo

La coppia è stata fermata venerdì scorso in provincia di Alessandria, mentre tentava un'altra rapina. Uno dei tanti colpi che i due progettavano di mettere a segno, visto che nelle due settimane in cui gli agenti li hanno seguiti, avrebbero effettuato tantissimi sopralluoghi in diverse città d'Italia. Gli investigatori sono partiti dalla rapina alla Gazzera e hanno trovato un collegamento con un colpo simile che era stato tentato il 19 ottobre a Carpi, in provincia di Modena. La squadra mobile del luogo aveva recuperato un frammento dell'auto utilizzata dai rapinatori, un veicolo noleggiato a Palermo che gli agenti veneziani sono riusciti a intercettare a Mestre grazie alle telecamere. Da qui sono risaliti al numero di targa e alla coppia di banditi, che è stata tenuta d'occhio per poco più di 15 giorni.

Il travestimento

Venerdì scorso, nel primo pomeriggio, poco prima che il 39enne e il 50enne entrassero in azione la polizia li ha fermati fuori da un istituto di credito in provincia di Alessandria. Entrambi pluripregiudicati, sono stati arrestati. Il materiale che utilizzavano per travestirsi e rendersi irriconoscibili, insieme ai due taglierini usati come minaccia, è stato sequestrato.